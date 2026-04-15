2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決。特別な年に仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギト―超能力戦争―』が4月29日に全国公開となる。15秒最新CM映像「魂の真価篇」が公開となった。【画像】仮面ライダーアギトが消えかかる『アギトー超能力戦争ー』津上翔一のキャラポス本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られる