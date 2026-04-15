『アギト―超能力戦争―』最新CMが公開 G7からドローンが飛び立つ 仮面ライダーアギトの変身音とG7が重なる
2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決。特別な年に仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギト―超能力戦争―』が4月29日に全国公開となる。15秒最新CM映像「魂の真価篇」が公開となった。
【画像】仮面ライダーアギトが消えかかる『アギトー超能力戦争ー』津上翔一のキャラポス
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
主演は映画『キングダム』シリーズや2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で明智光秀を演じる要潤。テレビシリーズ『仮面ライダーアギト』で要は警察官・氷川誠／仮面ライダーG3を演じ、俳優デビューした作品でもある。さらに津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則とオリジナルキャストが再集結し、作品を盛り上げる。そして本作で映画初出演となる、ゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ.）、ベッキーら個性あふれるキャストが脇を固める。
解禁となった15秒最新CM映像「魂の真価篇」には、「超能力がはびこる世界。“超能力チカラ”を持たない一人の男が、人類の脅威に立ち向かう」というナレーションとともに物語の一端が描かれる。映像は刑務所に収監中の主人公・氷川誠（要潤）の姿から始まり、超能力者たちの暴走により街が混乱を極める様子や、その脅威に立ち向かう氷川の仲間たちの姿が次々と映し出される。さらに津上翔一（賀集利樹）からの「氷川さんっ！」の呼びかけに応じるかのように、最新鋭の特殊強化装甲服のG7を装着する氷川。映像のラストでは、G7からドローンが飛び立つ様子が映し出され、25年前のテレビシリーズで氷川が装着した旧式の特殊強化装甲服G3、G3-Xから進化したG7の最新機能が明らかになりった。
そして終盤、目を光らせ、オーラをまとうG7の姿に重なるのは、翔一が仮面ライダーアギトに変身する際の変身効果音。この変身音が意味するものは？ファンの期待が膨らむ映像となった。
ドローン機能を兼ね備えたG7がどのような戦闘を繰り広げるのか。そして、アギトの力を失った翔一とG7を装着する氷川にとって、この“変身音”が示すものとは。謎と期待が交錯する映像に注目が集まる。
また、映画公開を目前に控えた25日にTOKYO MXで映画『アギト―超能力戦争―』公開記念スペシャル特番の放送が決定。主演の要潤をはじめ、賀集利樹、ゆうちゃみ（葵るり子／仮面ライダーG6）の3人が、生粋の仮面ライダーファンとして知られ、本番組でMCを務める宮下草薙とともに、本作を徹底的に深掘りする。仮面ライダー生誕55周年記念作にかける想いや、撮影時の貴重なエピソードなど、映画の魅力を余すことなくお届け。公開に向け、本作への期待が一気に膨らむスペシャル特番に注目だ。
【画像】仮面ライダーアギトが消えかかる『アギトー超能力戦争ー』津上翔一のキャラポス
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
解禁となった15秒最新CM映像「魂の真価篇」には、「超能力がはびこる世界。“超能力チカラ”を持たない一人の男が、人類の脅威に立ち向かう」というナレーションとともに物語の一端が描かれる。映像は刑務所に収監中の主人公・氷川誠（要潤）の姿から始まり、超能力者たちの暴走により街が混乱を極める様子や、その脅威に立ち向かう氷川の仲間たちの姿が次々と映し出される。さらに津上翔一（賀集利樹）からの「氷川さんっ！」の呼びかけに応じるかのように、最新鋭の特殊強化装甲服のG7を装着する氷川。映像のラストでは、G7からドローンが飛び立つ様子が映し出され、25年前のテレビシリーズで氷川が装着した旧式の特殊強化装甲服G3、G3-Xから進化したG7の最新機能が明らかになりった。
そして終盤、目を光らせ、オーラをまとうG7の姿に重なるのは、翔一が仮面ライダーアギトに変身する際の変身効果音。この変身音が意味するものは？ファンの期待が膨らむ映像となった。
ドローン機能を兼ね備えたG7がどのような戦闘を繰り広げるのか。そして、アギトの力を失った翔一とG7を装着する氷川にとって、この“変身音”が示すものとは。謎と期待が交錯する映像に注目が集まる。
また、映画公開を目前に控えた25日にTOKYO MXで映画『アギト―超能力戦争―』公開記念スペシャル特番の放送が決定。主演の要潤をはじめ、賀集利樹、ゆうちゃみ（葵るり子／仮面ライダーG6）の3人が、生粋の仮面ライダーファンとして知られ、本番組でMCを務める宮下草薙とともに、本作を徹底的に深掘りする。仮面ライダー生誕55周年記念作にかける想いや、撮影時の貴重なエピソードなど、映画の魅力を余すことなくお届け。公開に向け、本作への期待が一気に膨らむスペシャル特番に注目だ。