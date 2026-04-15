【「俺だけレベルアップな件」コラボイベント】 4月20日～ 開催予定 NextNinja（配信協力：グッドスマイルカンパニー）は、Android/iOS用超本格王道RPG「グランドサマナーズ（以下、グラサマ）」において、TVアニメ「俺だけレベルアップな件」とのコラボイベントを4月20日より開催する。 「グラサマ」とTVアニメ「俺だけレベルアップな件」のコラ