国際サッカー連盟（FIFA）が主催するワールドカップ（W杯）米国・カナダ・メキシコ3カ国大会の開幕まで、2カ月を切りました。世界最大の日用品・雑貨の卸売市場があり、「世界のスーパーマーケット」と呼ばれる中国浙江省・義烏市では、W杯関連商品の注文が再び急増しています。税関のデータによると、義烏市では今年1〜2月、スポーツ用品・設備の輸出額は前年同月比38．5％増の23億4000万元（約5380億円）に達したとのことです。