男児が通っていた小学校や遺体発見現場周辺の様子は 京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が遺体で見つかったことを受け、警察は4月15日、男児の自宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索に入りました。男児が通っていた小学校や遺体発見現場周辺を取材していたMBS大村浩士アナウンサーが、南丹市の最新の状況を報告します。 【写真を見る】「やりきれない」発見現場近くで献花安達結希さん通った小学校で涙する同級生も