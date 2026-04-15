【モデルプレス＝2026/04/15】9人組アイドル・MORE STAR（モアスター）の新井心菜が4月14日、自身のXを更新。FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌などのカワラボメンバーらとの”オレンジデー”にちなんだ集合ショットを公開した。【写真】ふるっぱー・きゃんちゅー…カワラボ注目メンバー集結◆新井心菜、”オレンジさんチーム”集合ショットを公開新井が投稿したのは、鎮西、CANDY TUNE（キャンディーチューン）の南