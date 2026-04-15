MORE STAR新井心菜、FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌ら「カワラボのオレンジ」集結ショットに反響「オレンジデー記念で素敵」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/04/15】9人組アイドル・MORE STAR（モアスター）の新井心菜が4月14日、自身のXを更新。FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌などのカワラボメンバーらとの”オレンジデー”にちなんだ集合ショットを公開した。
【写真】ふるっぱー・きゃんちゅー…カワラボ注目メンバー集結
新井が投稿したのは、鎮西、CANDY TUNE（キャンディーチューン）の南なつ、SWEET STEADY（スウィートステディ）の庄司なぎさ、CUTIE STREET（キューティーストリート）の川本笑瑠との5ショット。5人はASOBISYSTEMが日本のアイドル文化を世界へ発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」の先輩・後輩であり、全員オレンジのメンバーカラーを担当している。
先輩らに囲まれた新井は自身について「緊張で顔の様子おかしい」としながらも、「チームオレンジ愛愛愛です」とつづり、嬉しさをあらわにした。
この投稿に対し、ファンからは「みんな可愛すぎる」「オレンジさんチーム愛してる」「オレンジデー記念で素敵」などのコメントが寄せられ、話題となっている。
今回新井がアップしたのは、4月14日が”オレンジデー”であることにちなんだもの。”オレンジデー”とは、全国農業協同組合連合会（JA全農えひめ）によって制定された記念日。2月14日のバレンタインデー、3月14日のホワイトデーの「愛の物語」の続きとして、花言葉が「花嫁の喜び」であるオレンジやオレンジ色のものを贈り合い、愛を確かめ合う日と定められている。
この”オレンジデー”にちなみ、新井らのほかにも＝LOVE（イコールラブ）の大場花菜やINI（アイエヌアイ）の尾崎匠海など、メンバーカラーがオレンジのアイドルたちが多数写真をアップしている。（modelpress編集部）
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◆新井心菜、”オレンジさんチーム”集合ショットを公開
新井が投稿したのは、鎮西、CANDY TUNE（キャンディーチューン）の南なつ、SWEET STEADY（スウィートステディ）の庄司なぎさ、CUTIE STREET（キューティーストリート）の川本笑瑠との5ショット。5人はASOBISYSTEMが日本のアイドル文化を世界へ発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」の先輩・後輩であり、全員オレンジのメンバーカラーを担当している。
◆カワラボファンからは絶賛の声
この投稿に対し、ファンからは「みんな可愛すぎる」「オレンジさんチーム愛してる」「オレンジデー記念で素敵」などのコメントが寄せられ、話題となっている。
◆イコラブ・INIらも参加”オレンジデー”とは
今回新井がアップしたのは、4月14日が”オレンジデー”であることにちなんだもの。”オレンジデー”とは、全国農業協同組合連合会（JA全農えひめ）によって制定された記念日。2月14日のバレンタインデー、3月14日のホワイトデーの「愛の物語」の続きとして、花言葉が「花嫁の喜び」であるオレンジやオレンジ色のものを贈り合い、愛を確かめ合う日と定められている。
この”オレンジデー”にちなみ、新井らのほかにも＝LOVE（イコールラブ）の大場花菜やINI（アイエヌアイ）の尾崎匠海など、メンバーカラーがオレンジのアイドルたちが多数写真をアップしている。（modelpress編集部）
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