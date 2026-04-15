メッツは１４日（日本時間１５日）、敵地ロサンゼルスでのドジャース戦に１―２で惜敗。ナ・リーグ東地区で最下位に沈むチームはドロ沼の７連敗となり、またしても黒星を重ねた。先発した右腕のマクリーンは昨年８月にメジャーデビューし、今春のＷＢＣでは米国代表として出場した有望株。強力なドジャース打線を相手に７回２安打１失点、８奪三振と好投したが、この日も打線が低調だった。ドジャースのエース・山本に封じ込め