〈【マンガ】「君の部署にもいるだろう？ 成果を出せない能ナシが…」恩師のクビを切れと命じられ…29際のサラリーマンが苦悩の末に下した“まさかの決断”〉から続く『漫画 論語と算盤』 ©︎羽賀翔一・ワタベヒツジ／徳間書店一万円札の肖像でおなじみ、渋沢栄一の教えをまとめた本として、広く知られるのが『論語と算盤』だ。ただし内容はなかなか難解であり、読破したことのある向きは少ないと思われる。【マン