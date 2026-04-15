〈【マンガ】「君の部署にもいるだろう？ 成果を出せない能ナシが…」恩師のクビを切れと命じられ…29際のサラリーマンが苦悩の末に下した“まさかの決断”〉から続く



『漫画 論語と算盤』 ©︎羽賀翔一・ワタベヒツジ／徳間書店

一万円札の肖像でおなじみ、渋沢栄一の教えをまとめた本として、広く知られるのが『論語と算盤』だ。ただし内容はなかなか難解であり、読破したことのある向きは少ないと思われる。

【マンガ】『論語と算盤』を読む

ならばそのエッセンスを汲み取って、漫画化して読めるようにしたらどうか。そんな考えのもとつくられたのが、羽賀翔一・ワタベヒツジによる『漫画 論語と算盤』（徳間書店）だ。

物語の舞台は、ある大学で開講された社会人向けの夜間講座。教鞭を執るのは、渋沢栄一を彷彿とさせる風貌の男だ。29歳のショウタは会社員。彼は職場で、自分を一人前に育ててくれた恩師・佐竹へのリストラ宣告を求められていた。（全3回の3回目／最初から読む）

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（羽賀 翔一,ワタベ ヒツジ／Webオリジナル（外部転載））