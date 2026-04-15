京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が遺体で見つかったことを受け、警察は4月15日、男児の自宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索に入りました。まさに家宅捜索が行われている現場である男児の自宅前から、MBS山中真解説委員が最新の状況を報告します。 （MBS山中真解説委員の報告午後４時ごろ） 今朝7時過ぎから家宅捜索が続いていると見られます、安達結希さんの自宅前です。 立派な塀に囲まれた建物で、敷地としてもか