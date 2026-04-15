京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が遺体で見つかったことを受け、警察は4月15日、男児の自宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索に入りました。まさに家宅捜索が行われている現場である男児の自宅前から、MBS山中真解説委員が最新の状況を報告します。

（MBS山中真解説委員の報告 午後４時ごろ）

今朝7時過ぎから家宅捜索が続いていると見られます、安達結希さんの自宅前です。

立派な塀に囲まれた建物で、敷地としてもかなり大きいということが確認できます。

今朝7時ごろ、私が立っている自宅前の一般道に警察が集まり、その後、自宅に警察が入っていきました。現在も、この前の道には警官が何人も立っていますし、先ほども警察関係車両と思われる車が通り過ぎていきました。今日一日で、車両が何度も出入りをしています。

現在は規制線が張られているため、警察関係車両や地元の方以外は、基本的には通行できない状態になっています。

この辺りには40数軒の民家があると地元の方から伺いましたが、私たちが朝から取材している限りでは、今日は地元の方もほとんど通る様子がありません。

午後3時過ぎにも、目の前のスロープを通って警察関係車両が1台入っていきました。現在、少なくとも複数台が自宅前に停まっており、中で捜索が続いているものと見られます。

■メジャーで測量する様子 段ボールの運び出しは見当たらず

現在は雨が降っており、時折、横殴りの風も伴う非常に強い雨となっています。ただ、午前中は雨が降っていませんでした。その時間帯には、外を捜索している様子も見ることができました。捜査員がメジャーを持ち、目の前のスロープの幅や長さを測っているような作業や、庭にある木と建物の距離を測っている様子も見られました。

今も、新たに1台の警察関係車両が自宅前にやってきました。このように何度も出入りがあります。ただ、いわゆる家宅捜索でイメージされるような、段ボール箱を何箱も運び出すといった大掛かりな動きは、今のところ確認できていません。

車が出て行く際も、段ボールを運んでいる様子は見られませんでした。

■最も緊張走った瞬間は…

今日、この場所で最も緊迫感が走ったのは朝7時の段階です。すでに多くの報道陣が集まっていましたが、規制線が張られる瞬間は異様な空気になり、ピリッとした緊張感が走りました。それ以降は、かなり静かに淡々と捜索が続いているように見受けられます。

また、ここだけではなく、200メートルほど奥に進んだ場所にある駐車場のようなスペースにも、警察関係車両が何台か停まっており、出入りする姿が何度も見られています。捜査は継続されていますが、本日の捜索が何時まで行われるのかなどは、現時点では分かっていません。

雨が降り始めた午前10時から11時頃からは、基本的に屋外で作業している姿は見られなくなりましたので、現在は自宅内での捜索が中心と思われます。また、親族と思われる方と一緒に外に出てくる姿もありましたので、親族の方から事情を聴いている可能性もあります。

（河田直也アナウンサーから質問）

ということは、その親族の方は、現在も自宅の中にいらっしゃるということですね。

（山中真解説委員）

そうです。少なくとも朝の段階では、親族と思われる方と警察関係者が一緒に出てきて、敷地内を案内したり、住宅とは別の倉庫のような場所を案内したりしている様子が確認できました。

午前中はそのような捜索が見られましたが、現在は外から伺い知ることはできない状態です。

（河田直也アナウンサー）

山中さん、目の前の規制線ですが、家の前だけでなく非常に長く張られていますね。その先はどれくらいまで立ち入りができない環境になっているのでしょうか。

（山中真解説委員）

私の後ろ側は20メートルから30メートル先までですが、逆方向を見ると、100メートルほど先まで規制線が続いています。というのも、警官が立っている右側に坂道のスロープがあるのですが、このスロープも安達さんの自宅に繋がっているようです。

自宅の東西を挟み込むように2本のスロープがあり、その両方で警察関係車両の出入りがあるため、これらを塞ぐ形でかなり長い距離の規制線が敷かれているのだと見受けられます。

およそ150メートルにわたって規制線が敷かれており、報道陣もかなり多く集まっています。報道陣が立てるスペースは幅1.5メートルから2メートルほどと狭くなっていますが、そこに並ぶように集まっている状態です。

スロープに関して言えば、この先はおそらく管理されている私有地のようで、私の目の前には手作りの立て看板があります。パソコンで作成されたと思われる、雨対策のクリアファイルに入った貼り紙がされています。

先週、安達さんを捜索している段階で取材に来た際に私も確認しましたが、そこには「取材にはお答えできません」「この先は管理されている道ですので立ち入らないでください」という旨の記載がありました。ですので、この先がどうなっているのかは、外からしか伺い知ることができない状態です。

（河田直也アナウンサー）

本日の家宅捜索が何時まで行われるか、現時点では分かっていませんが、山中さん、また現場で動きがあったら伝えてください。

（山中真解説委員）

終了時刻は未定ですが、終了時や、あるいはその前に新たな情報が出てくるかもしれません。分かり次第、またお伝えします。

