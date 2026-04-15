東急田園都市線・藤が丘駅（神奈川県横浜市）の目の前に、時が止まったかのような「廃墟モール」がいまでも営業を続けている。1967年に開業した「藤が丘ショッピングセンター」は、これまで大規模なリニューアルはされずに昭和の姿を残している。59年間、なぜ当時のままで生き残れたのか。ライターの坪川うたさんが“現存最古の長寿モール”に迫る――。（後編）■約60年前に東急が作ったショッピングセンター東急田園都市線の藤が