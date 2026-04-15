ドジャースは１４日（日本時間１５日）、本拠地ロサンゼルスでのメッツ戦に２―１で勝った。先発した山本由伸投手（２７）は勝敗は付かなかったが７回２／３を投げ、４安打１失点と好投。１―１で同点の８回、カイル・タッカー外野手（２９）に勝ち越し打が飛び出した。９回のマウンドを託されたのは守護神のエドウィン・ディアス投手（３２）ではなく、アレックス・ベシア投手（３０）。三者連続三振に抑えて今季２セーブ目を