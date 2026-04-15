東京市場まとめ 1.概況 日経平均は387円高の58,265円と続伸して取引を開始しました。海外勢の株価指数先物などへの買いが先行し、序盤は堅調に推移しました。前場は中ごろから上げ幅を縮小し、285円高の58,162円で取引を終えました。後場は上昇して始まったものの、後半から上げ幅を縮小する展開となりました。14時ごろにオランダのASMLホールディング［ASML］の決算が発表され、通期見通しを上方修正したと伝わりました。