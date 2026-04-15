《そして、これが何のドラマの集合写真がわかった方に、100万円贈呈します（嘘だけど、絶対わからないと思う！当てたらすごい！）》14日、自身のXにそう投稿したのは、『あすなろ白書』（フジテレビ系）や朝ドラ『半分、青い。』（NHK）などで知られる脚本家で映画監督の北川悦吏子氏（64）。《私は、エキストラもやらされて、変なブルーのセットアップ着てます！！楽しい》と続けた北川氏は、自身が脚本を手がけた“ある作品”の