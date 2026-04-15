《そして、これが何のドラマの集合写真がわかった方に、100万円贈呈します（嘘だけど、絶対わからないと思う！当てたらすごい！）》

14日、自身のXにそう投稿したのは、『あすなろ白書』（フジテレビ系）や朝ドラ『半分、青い。』（NHK）などで知られる脚本家で映画監督の北川悦吏子氏（64）。

《私は、エキストラもやらされて、変なブルーのセットアップ着てます！！楽しい》と続けた北川氏は、自身が脚本を手がけた“ある作品”の出演者らとの集合写真と見られる紙焼き写真をアップしていた。

「北川氏がアップした写真は、おそらく’91年に放送されていた深夜ドラマ『ルージュの伝言』（TBS系）と思われます」と語るのは、あるテレビ誌編集者。

「同作品は、歌手・松任谷由美さん（72）の楽曲のイメージから脚本が書かれてドラマ化されたもので、北川さんはいくつかのエピソードで脚本を担当していました。投稿された集合写真には、宮崎萬純さん（58）や渡辺由紀さん（57）と思われる女優らが写っており、同作品の第26話『CHINESE SOUP』撮影の際のものではないでしょうか」（前出・テレビ誌編集者、以下同）

北川氏はXで《はい。探し物をしてて、止まった私です。思い出に溺れる。こうなるよね。アルバムとか見始めると、、、。》と語っており、他にもアップされていた写真には、今となっては貴重なショットも見受けられた。

「’96年放送で、今もなお伝説的人気のドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）とみられる集合写真には、中央に主演の木村拓哉さん（53）や山口智子さん（61）の姿がありました。また、《雑誌で対談した時のポラが出てきました^_^。》と投稿された写真には、バンド・シャ乱Qとして活動していた頃と思われる音楽プロデューサーのつんく さん（57）とのツーショット写真も」

タレントだけではなく、今をときめくプロデューサーや監督らとの写真もXに投稿していた北川氏。

「ドラマ『VIVANT』（TBS系）や『半沢直樹』（TBS系）で監督を務めた福澤克雄氏（62）がまだ若かりし頃の写真には、北川氏が《この時サードディレクター！》と明かしており、時代を感じさせる写真ばかりでした」

写真を見たユーザーからは、《懐かしい〜。》《これは!! これはー!!》《なつかしいドラマですねーーーーー（笑）》といった驚きの声があがっていた。