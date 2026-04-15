岡山大学大学院の二見淳一郎教授、宮本愛助教、院生の坂口隆偉さんらの研究グループは、独自に開発したS-カチオン化法で、これまで取り扱いが難しかった天然変性タンパク質を可溶化・精製する技術を確立しました。 【写真を見る】がん・自己免疫疾患のバイオマーカー測定の精度を高める技術への活用に期待独自開発の「S-カチオン化」技術【岡山大学】 研究の成果は、3月4日付けで学術雑誌「Bioconjugate Che