レアル・マドリードに所属するイングランド代表MFジュード・ベリンガムが、自身の役割について言及した。スペイン『MARCA』が伝えた。2023年夏にボルシア・ドルトムントからレアルに加入したベリンガム。初年度はダイヤモンド型のトップ下でプレイし、ゴールを量産した。クラブのチャンピオンズリーグ（CL）優勝やラ・リーガ制覇にも大きく貢献した。そのベリンガムはシャビ・アロンソ前監督と、アルバロ・アルベロア監督のもとで