Photo: SUMA-KIYO 「使いやすさ・洗いやすさ・保温力」の三拍子が揃っているので、水筒はサーモス一択の筆者。 ただ、表面がツルッとしたスマートなボディは、手が滑りやすくてヒヤリとさせられることがよくあるんですよね…。持ち運びのストレスをゼロにするキャリーループ Photo: SUMA-KIYO 容量：550ml、カラー：チャコール