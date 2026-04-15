中島健人が、初のアジアツアー『“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026』を開催する。 （関連：岡村靖幸×中島健人の“セクシーコラボ”が話題にHYDE、宮本浩次ら、“若い世代”との共演がもたらすもの） 本情報は、現在開催中の全国ツアー『“IDOL1ST 中島健人” LIVE TOUR 2026』の福岡公演にて発表されたもの。今年の夏から台北、バンコク、ソウルの全3都市6公演を巡る。台北 Zepp New Taipeiでは8月29日