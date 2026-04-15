中島健人が、初のアジアツアー『“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026』を開催する。

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本情報は、現在開催中の全国ツアー『“IDOL1ST 中島健人” LIVE TOUR 2026』の福岡公演にて発表されたもの。今年の夏から台北、バンコク、ソウルの全3都市6公演を巡る。台北 Zepp New Taipeiでは8月29日、30日、バンコク K Bank Siam Pic-Ganesha Theatreでは9月5日、6日、ソウル Olympic Hallでは10月3日、4日にそれぞれ2公演が行われる。詳細は公式ホームページにて追って発表される。

初のアジアツアー開催に際して、中島は「日本のアイドルとして、一本のマイクに愛と魂を込めていつも遠くから応援してくれているU:nityに僕の音楽を直接届けにいきます」「世界に全力で僕をぶつけます」とコメントしている。

なお、2月にリリースされた2ndアルバム『IDOL1ST』の収録曲「最初はキュン！」のMVが現在公開中。同曲はTikTokを中心に話題を集めている楽曲で、現在開催中のツアーからのパフォーマンス映像も公開されている。4月20日には、TBS『CDTVライブ!ライブ!』にてTV初披露が予定されている。

・中島健人 コメント

初めてのアジアツアーが決まりました。ここまで大きなツアーをさせていただけること、応援してくれる全ての皆様に感謝しております。

日本のアイドルとして、一本のマイクに愛と魂を込めていつも遠くから応援してくれているU:nityに僕の音楽を直接届けにいきます。大挑戦の年になります。世界に全力で僕をぶつけます。中島健人

（文＝リアルサウンド編集部）