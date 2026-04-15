ロックミュージシャンの布袋寅泰（64）が15日、Xを更新。自身の投稿削除について経緯説明を行った。布袋は11日、「未だかつて日本の首相がロックンロールと交わったことがあったか？素晴らしいことなんだよ」とポスト後、削除していた。英国の伝説的ハードロックバンド、ディープ・パープルが11日、東京・日本武道館公演を前に、首相官邸を表敬訪問し、大ファンで知られる高市早苗首相と面会したことから、その内容を受けての投稿