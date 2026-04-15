ロックミュージシャンの布袋寅泰（64）が15日、Xを更新。自身の投稿削除について経緯説明を行った。

布袋は11日、「未だかつて日本の首相がロックンロールと交わったことがあったか？素晴らしいことなんだよ」とポスト後、削除していた。英国の伝説的ハードロックバンド、ディープ・パープルが11日、東京・日本武道館公演を前に、首相官邸を表敬訪問し、大ファンで知られる高市早苗首相と面会したことから、その内容を受けての投稿とみられていた。

布袋は新たなポストで「Deep Purpleが官邸で首相とお会いしたというニュースを読み、同じく彼らの音楽を聴いて育った世代の一人として、その嬉しさを素直に呟いたつもりでした」と、投稿意図を明かした。

続けて「ただ、翌朝あらためて読み返してみると、表現が大袈裟かつ、不用意だったと感じ、投稿は削除しました」と報告。その上で「大きな意図があったわけではありませんが、配慮に欠けていたことは反省しています。今後はより慎重に言葉を選びます」とした。

布袋の削除された投稿をめぐっては、著名ミュージシャンが意見をつづるなど、SNS上で議論となっていた。