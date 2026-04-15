タレント武井壮（52）が15日、自身のXを更新。10代で一番泣いた経験を明かした。「10代一番泣いたのは高校を卒業したときだ」と前置きした上で「進学するのにお金が無かったから学業で6年間私立の学校を特待生で乗り切ると決めてやり切ったおかげで中高は楽しいことよりつまらないことだらけだった」と書き出した。「これからやっと自分の人生のために自由に時間を使えるそう思ったとき涙が溢れて止まらなかった」と記