元AKB48メンバーで現在はタレント、実業家として活躍する小嶋陽菜（37）。若者に大人気のブランド「Her lip to（ハーリップトゥ）」のプロデュースなどで注目を集めてきたが、このほど決まった“次の展開”が驚きを集めている。アパレル企業「yutori」は4月13日、小嶋が代表を務める「株式会社heart relation（ハートリレーション）」の全株式を取得し、完全子会社化することを発表。heart relationは、先述のブランド「Her lip to