元AKB48メンバーで現在はタレント、実業家として活躍する小嶋陽菜（37）。若者に大人気のブランド「Her lip to（ハーリップトゥ）」のプロデュースなどで注目を集めてきたが、このほど決まった“次の展開”が驚きを集めている。

アパレル企業「yutori」は4月13日、小嶋が代表を務める「株式会社heart relation（ハートリレーション）」の全株式を取得し、完全子会社化することを発表。heart relationは、先述のブランド「Her lip to」などを展開する会社で、yutoriは’24年に同社を子会社化し、51パーセントの株式を取得していた。

完全子会社化に伴い、小嶋が得る株式譲渡額は18億2000万円。この超巨額取引がニュースになるや否や、Xでは小嶋の敏腕経営者としての一面に、称賛の声が上がった。

《同じ場所で努力をコツコツ積み上げてきて 本当に誰でもできることじゃない。可愛い綺麗だけじゃない、生き方が本当にかっこよくて大尊敬してます》

《ほんわかした雰囲気でバリバリやってるところめちゃ好き》

《アイドル成功 自分のブランド立ち上げ、自分でモデルやって、成功 ほんと見習いたい》

そんななか、AKB48在籍時は小嶋と共に「神セブン」の一角としてグループ屈指の人気を誇り、自身もアパレルブランドを展開している板野友美（34）にも注目が集まっている。

というのも、板野は14日に更新したXで、《経営者って、かっこいい響きだけど 実際は大変な事も多く、悩みも尽きない仕事だと思う》と切り出し、以下のように綴った。

《どうやったら売上や利益を伸ばせるか。うまくいかない時も多いし、その度に自分で決めて舵を切る。どんな時でも社員を不安にさせないように明るく振る舞い 自分の不安や悩みは簡単には言えないことも多い》

《同じ立場の人ってなかなかいないから、喜びも辛さも、全部を分かち合えるわけじゃなくて、正直、孤独だって思う時もある》

《どこまで自分を信じ抜き、諦めずに走り続けられるか。どこかアイドルと似てるなって思った》

Instagramのストーリーズでもほぼ同内容の投稿を14日夜に行っており、合計415文字におよんだ板野の“経営者観”。小嶋の取引が発表された翌日の投稿ということもあり、かつての盟友の活躍に板野も背中を押されたように読めるのだが……。実は投稿直後に“異変”が起きていた。

「板野さんのXでの投稿が14日の間に削除されてしまったんです。理由は不明ですが、この投稿に対し、《このタイミングでこの内容》《つまりこじはるうらやましいって事ですかね!?》といった、板野さんの投稿が小嶋さんに対する“嫉妬”の表れではないかといった心ないリプライが多数寄せられていました。

これ以上余計な憶測を生まないためにと削除の判断に至ったのかもしれません。いずれにせよ、板野さんが手掛けるブランド『Rosy luce』は若者に人気があります。また、仮に小嶋さんを念頭に置いて書かれていたとしても、同じ経営者としてのリスペクトやエールのようなものではないでしょうか」（WEBメディア記者）

実際、多くのユーザーから、板野の投稿をめぐる“憶測”に対して、以下のような反論が起こっている。

《いや、板野友美自身が経営者で日々葛藤してるって内容やろ 別に嫉妬してないと思うで》

《なぜそう捉えるんだ？同じ経営者として、ディール総額など華々しい部分だけでなく、泥臭いことを裏でやっているんだよというメッセージにしか見えない》

《まってこれのどこが嫉妬なん！？こじはるのことを意識して書いてたとしても、「にゃんにゃんすごい！！経営者って大変だよね 私も頑張るぞ〜！！」っていう気持ちで書いてるようにしか見えんかったw》