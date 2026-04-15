コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、最上級プライベートブランド「セブンプレミアム ゴールド」の看板商品「金のハンバーグ」と「金のビーフカレー」を同時にリニューアルする。2026年4月21日（火）から、首都圏で順次発売開始。28日（火）からは、首都圏以外の全国各店舗で販売になるという。【画像】同時刷新となる「金のビーフカレー」2010年の発売以来、リニューアルを繰り返し、今回で16代目となる「金のハンバーグ」。2