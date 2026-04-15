Image: Shutterstock.com 搭乗前の準備がカギに！航空機内でのモバイルバッテリーの発火・発煙は、大惨事に至りかねません。それで昨夏より、空港でスーツケースなどの預入（受託）手荷物 に入れない、機内に持ち込んでも収納棚には入れないというルールが定められていました。このほど国土交通省は、今月24日より新ルールが追加されることを正式発表。飛行機のなかではモバイルバッテリーの