今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの様子。横になってくつろいでいた猫ちゃんでしたが、おしりの方に注目すると、あるおもしろい現象が起きていたそうです。その内容は…。投稿はThreadsにて、2.5万回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちから、注目されていました。 【写真：ネコの『おしり』をふと見たら、『まさかの光景』が……『奇跡的な瞬間』に爆笑】 あんちゃんくらいにな