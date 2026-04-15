関東地方は、明日16日(木)は朝まで雨の降る所はありますが、日中は天気は回復に向かいます。昼頃から広い範囲で日差しが戻るでしょう。17日(金)以降は各地で晴天が続く見込みです。19日(日)から21日(火)は、所々で夏日となり、日中は汗ばむ陽気になるでしょう。19日(日)は夏日続出こまめな水分補給を17日(金)以降の関東は、日差しがたっぷりと降り注ぐでしょう。最高気温は平年より高い日がほとんどです。18日(土)もおおむね晴れ