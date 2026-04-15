『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』 6月6日・6月7日の2日間、群馬県桐生市で初開催する、”Music & Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』の第１弾出演アーティストが発表された。桐生市にゆかりのあるOvallとDONGROSSOの2組の出演が決定した。また、4月15日よりチケットの先行販売を開始。第1弾として、桐生市にゆかりのある2組