

『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』

6月6日・6月7日の2日間、群馬県桐生市で初開催する、”Music & Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』の第１弾出演アーティストが発表された。桐生市にゆかりのあるOvallとDONGROSSOの2組の出演が決定した。また、4月15日よりチケットの先行販売を開始。

第1弾として、桐生市にゆかりのある2組の豪華アーティストの出演が決定

『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』のステージの熱気に火を灯す、第1弾の出演アーティストの情報が解禁。10年以上前に桐生市に移住し拠点としながら活動を行うmabanuaと、Shingo Suzuki、関口シンゴによるトリオバンド『Ovall』、桐生市出身であり、桐生市内で撮影したミュージックビデオが話題を集める『どんぐりず』と日本のダンスミュージックシーンのレジェンドDJ/プロデューサーとして知られる『大沢伸一』がタッグを組んだユニット『DONGROSSO』の2組の出演が決定した。

お得な早割チケットの販売が開始

4月15日より、公式サイトで2日通し券・1日券の早割チケットの販売を開始いたします。【一般】では2日通し券9,500円（税込）、1日券5000円(税込)のところ、【早割】では2日通し券7500円（税込）、1日券4000円（税込）で販売する。早割チケットの販売は4月30日まで。規定数に達した場合、早期に終了する場合もあり。第1弾の2組に加えて、今後もイベントを彩るアーティストやコンテンツ情報などの解禁を順次予定している。

KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE

”Music & Craft CultureFestival”をコンセプトに掲げ、群馬県桐生市にて2026年6月6日、6月7日の2日間実施する野外音楽フェス。群馬県南東部に位置する桐生市は織物産業の歴史を持つ街で、著名なアパレルデザイナーを多数輩出している。また、北関東最大級の夏祭り「桐生八木節まつり」も桐生を代表するコンテンツとして知られている。そんな桐生市を代表するカルチャーなどのコンテンツと、10組以上の国内のトップシーンで活躍する多種多様なミュージシャンやDJをゲストに招く音楽フェスを融合。

地元の住民や企業、ショップなどとも連携し、地域を創り、音や空間を楽しみ、桐生市の観光の未来を奏でる『地域創楽』プロジェクトです。横浜で20年に渡って開催しているGREENROOM FESTIVALを中心とした、様々なカルチャーフェスティバルを手掛けるクリエティブプロダクション「GREENROOM CO.」が制作を担当。会場は、桐生市稲荷町にある都市公園の「新川公園」。日本野球聖地・名所150選にも認定された桐生新川球場跡地でもあり、都内からも約2時間で会場に到着するアクセスの良さを誇るこの公園は、広大な新緑の芝生と滝のオブジェや池に包まれた“緑”と“水”が感じられる自然豊かな会場。この場所で桐生市のカルチャーと音楽が融合した、自由で多幸感溢れる場を創造。