SNSは”祭り”状態に2026年4月15日15時すぎ、成田空港からドイツ・ルフトハンザ航空の総2階建て旅客機「エアバスA380」が成田空港を飛び立ちました。現在、同社のA380が日本に飛んでくることは極めて珍しいとなっており、大きな反響が寄せられています。【写真】えっ…これが成田空港から飛びたつ「激レア珍客」全貌ですA380は「世界最大の旅客機」とも称されるモデルで、ルフトハンザ航空仕様機は500人以上を乗せることができ