【モデルプレス＝2026/04/15】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の7人が、ヘアケアブランド「Linon」のアンバサダーに就任。15日、都内にて開催された新シャンプー・トリートメント発表会に登壇。貫いていることやアップデートしたいことを発表した。【写真】ピンクのミニ丈衣装で美脚が際立つME:I◆ME:I、貫いていることとは商品の特徴である”ストレート”にちなんだトークでは、貫いていることをTSUZUMI、RINON、KEIKOが発表