女優のムン・チェウォン（39）が結婚を発表した。また、授かり婚の疑惑についてもコメントした。【画像】男性の特定部位を…ムン・チェウォンの“19禁演技”4月15日、ムン・チェウォンの所属事務所BLITZWAYエンターテインメントは公式コメントを発表し、「ムン・チェウォンが大切なご縁に出会い、来る6月に結婚を控えている」と明らかにした。お相手は一般男性で、結婚式は家族や親しい知人のみで非公開で行われる予定だ。同日、ム