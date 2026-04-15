交際報道なしで電撃結婚…女優ムン・チェウォン（39）、授かり婚は否定「来る6月に結婚する」

女優のムン・チェウォン（39）が結婚を発表した。

また、授かり婚の疑惑についてもコメントした。

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4月15日、ムン・チェウォンの所属事務所BLITZWAYエンターテインメントは公式コメントを発表し、「ムン・チェウォンが大切なご縁に出会い、来る6月に結婚を控えている」と明らかにした。

お相手は一般男性で、結婚式は家族や親しい知人のみで非公開で行われる予定だ。

同日、ムン・チェウォンは自身のSNSに手書きの手紙を投稿し、「来る6月に結婚することになりました。デビュー以来、温かい関心と応援を送ってくださった皆さまに直接お知らせしたく思いました」と、自ら結婚を報告した。

（写真提供＝OSEN）ムン・チェウォン

彼女は「家庭を築き育んでいくことに少し緊張もありますが、それ以上に胸が高鳴っています。今後はより多様な姿で活動していきたいと考えています。皆さまに笑顔と幸せな日々が訪れることを願っています。暖かい春の日、皆さまが幸せでありますように。いつもありがとうございます」とコメントを添えた。

最近、結婚式の日取りも確定し、目前に迫った準備で忙しい日々を過ごしているという。この知らせにファンからは祝福の声が相次いでいる。特に交際報道もなかった中での突然の結婚発表は、多くの人々を驚かせた。

一方で急な結婚発表を受け、一部では“授かり婚”ではないかとの憶測も浮上した。しかしこれに対し、所属事務所は「授かり婚ではない」と明確に否定。実際、ムン・チェウォンと婚約者は決して短くない交際期間を経て結婚に至ったと伝えられている。

なお、ムン・チェウォンは2007年にSBSのシットコム『走れ！サバ』でデビュー。その後、ドラマ『風の絵師』『華麗なる遺産』『王女の男』『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』、映画『神弓-KAMIYUMI-』『今日の恋愛』などに出演し、最近では映画『ハートマン』（原題）に出演し、観客と再会した。

（記事提供＝OSEN）

◇ムン・チェウォン プロフィール

1986年11月13日生まれ。2007年のドラマ『走れ！サバ』でデビューし、翌年の時代劇『風の絵師』で注目を浴びた。同作を通じて、SBS演技大賞ではムン・グニョンと共に女性同士でベストカップル賞を受賞している。その後も『華麗なる遺産』『王女の男』『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』『ペイバック〜金と権力〜』などに出演。チョコミント好きとしても知られている。