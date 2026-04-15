ホンダ「N-BOX」特別仕様車とはホンダの軽自動車「N-BOX」の2025年度（2025年4月から2026年3月）における販売台数が19万8893台を記録し、登録車を含む新車販売台数において第1位を獲得しました。年度の新車販売台数では5年連続、軽四輪車においては11年連続の首位獲得という快挙を成し遂げました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「N-BOX」です！多くのユーザーから選ばれている現行ラインナップのなかでも、特に精悍