ホンダ「N-BOX」特別仕様車とは

ホンダの軽自動車「N-BOX」の2025年度（2025年4月から2026年3月）における販売台数が19万8893台を記録し、登録車を含む新車販売台数において第1位を獲得しました。

年度の新車販売台数では5年連続、軽四輪車においては11年連続の首位獲得という快挙を成し遂げました。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「N-BOX」です！

多くのユーザーから選ばれている現行ラインナップのなかでも、特に精悍なデザインが特徴の特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」に高い関心が寄せられています。

初代N-BOXが誕生したのは2011年12月のことです。「家計に優しいクルマを選びたい」という当時のニーズに応える圧倒的な広さと燃費性能を備え、登場以来多くのユーザーの支持を集めてきました。

軽乗用車最大級の室内空間を誇るスーパーハイトワゴンとして、ファミリー層を中心に絶大な需要があるセグメントの一台です。

現在販売されている最新モデルは、2023年10月に発売された3代目となります。

現行モデルのボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1790-1815mmで、ホイールベース2520mm。

親しみやすいデザインの標準モデルと、品格を追求した「N-BOX CUSTOM（カスタム）」の2タイプを軸に展開。

標準モデルが丸目風のヘッドライトを採用した親しみやすい表情であるのに対し、カスタムでは横一文字ライトやダイレクトプロジェクション式フルLEDヘッドライトを採用し、品格のある佇まいが表現されています。

インテリアでは、ホンダの軽自動車として初めて7インチTFT液晶メーターを採用したほか、新世代コネクテッド技術「Honda CONNECT」を搭載。

パワートレインは、VTECを採用した自然吸気エンジンと、電動ウェイストゲート搭載のターボエンジンの2種類が用意され、優れた走行性能と静粛性が両立されています。

2025年4月には一部改良が実施され、カスタムの一部タイプにLEDフォグライトが設定されたほか、2024年9月には第3のモデルとしてアウトドア志向の「N-BOX JOY」が追加されました。

2025年12月には、カスタムをベースとした特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」が新たに設定されました。

数あるラインナップのなかでもブラックスタイルは、上質かつ精悍なカスタムをベースに、黒をアクセントとした内外装パーツを各所に採用した特別なモデルです。

エクステリアは、フロントグリルやフォグライトガーニッシュ、リアライセンスガーニッシュ、アルミホイールにベルリナブラック塗装を施しています。

さらに、ドアミラーやアウタードアハンドル、エンブレムにはクリスタルブラック・パール塗装が採用され、全身を引き締めたスタイリッシュなデザインに仕上げられました。

室内空間についても、ピアノブラック塗装のドアオーナメントパネルが備わり、落ち着きと高級感のある空間が演出されています。

装備面も充実しており、右側パワースライドドアや、コンビニフック付シートバックテーブル、本革巻ステアリングホイールといった人気の高い機能が標準で備わっています。

安全面では、先進の運転支援システム「Honda SENSING」を全車に標準装備。衝突軽減ブレーキや渋滞追従機能付アダプティブ・クルーズコントロールに加え、近距離衝突軽減ブレーキなどの機能により、日々の運転をサポートします。

パワートレインは自然吸気エンジンとターボエンジンの2種類が用意され、それぞれにFFと4WDの駆動方式を設定。燃費性能（WLTCモード）は、自然吸気エンジンのFF車で21.5km／L、ターボエンジンのFF車でも20.3km／Lという優れた数値を達成しています。

ブラックスタイルの価格（消費税込）は、自然吸気エンジンモデルが206万3600円から219万6700円。ターボエンジンモデルは219万7800円から233万900円となっています。

圧倒的な販売実績を誇るN-BOXシリーズのなかでも、デザイン性と利便性を高めた特別な一台として、今後も幅広い層から選ばれる存在となりそうです。