俳優岡田将生（36）が15日、都内で、TBS系主演ドラマ「田鎖ブラザーズ」（17日放送開始、金曜午後10時）の「放送直前！スペシャルプレミアイベント」に登壇した。殺人事件の時効が廃止となった2010年4月27日のわずか2日前に、時効成立となってしまった両親殺害事件の犯人を追うため、警察官になった兄弟の完全オリジナルクライムサスペンス。岡田は刑事になった主人公の田鎖真を演じる。検視官の弟・稔役の染谷将太（33）とは6度目