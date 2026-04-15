15日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数707、値下がり銘柄数676と、値上がりが優勢だった。 個別ではインターライフホールディングス、トライアイズ、東京衡機がストップ高。山田再生系債権回収総合事務所、ソフトテックス、津田駒工業、プラコー、ムラキは一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、ＪＥＳＣＯホールディングス、ドーン、コメ兵ホ&#