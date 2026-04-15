Nothingは、新型Androidスマートフォン「Nothing Phone (4a)」を発表した。同シリーズとして初めてペリスコープ望遠レンズを搭載し、独自のデザイン性を維持しながら撮影機能を大幅に強化した。発売日は5月8日。価格は128GBモデルが5万8800円、256GBモデルが6万4800円。 Nothing Phone (4a) Phone (4a)は、日本市場でも評価の高かった前モデルのDNAを継承しつつ、カメラ機能を進化。ミッドレンジクラ