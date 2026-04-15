イタリア・セリエAではナポリとミランが失速したのに対し、インテルが終盤戦で一歩抜け出した。現在はインテルが勝ち点75を稼いで首位に立ち、2位ナポリと9ポイント差、3位ミランとは12ポイント差がついた。今季のスクデットレースは決まりつつある。伊『Calciomercato』が評価するのは、インテルの攻撃面だ。近年はイタリア勢がチャンピオンズリーグで苦戦しているところがあるが、昨季決勝まで進んだインテルは別だ。インテルはC