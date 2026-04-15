日本旅行は、ウェブサイトで販売する個人向け海外旅行商品をリニューアルし、「Best CHOICE（ベストチョイス）」として4月1日から販売を開始した。これまでは、価格変動制のダイナミックパッケージとして、航空券とホテルをセットにし、オプションとして送迎や現地観光プランを販売していた。リニューアルでは、「選べる安心と付加価値体験」をブランドコンセプトとして、母娘や大人ファミリーをターゲットに、特別な体験やイベン