バンタンは4月7日、両国国技館（東京都墨田区）にて「2026年バンタン入学式」を開催した。開会式には2000名の新入生が集まり、KADOKAWA取締役代表執行役社長で学校法人角川ドワンゴ学園の夏野剛理事や、バンタン取締役の吉岡忠樹氏のほか、製菓を学ぶレコールバンタンの学部長である鎧塚俊彦グランシェフが祝辞を述べたほか、開会式終了後には、霜降り明星の粗品がサプライズ登場し、新入生らにエールを送った。開式の辞で夏野理