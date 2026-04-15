バンタン入学式2000名の新入生 霜降り明星・粗品がサプライズ登場 バンタン
バンタンは4月7日、両国国技館（東京都墨田区）にて「2026年バンタン入学式」を開催した。開会式には2000名の新入生が集まり、KADOKAWA取締役代表執行役社長で学校法人角川ドワンゴ学園の夏野剛理事や、バンタン取締役の吉岡忠樹氏のほか、製菓を学ぶレコールバンタンの学部長である鎧塚俊彦グランシェフが祝辞を述べたほか、開会式終了後には、霜降り明星の粗品がサプライズ登場し、新入生らにエールを送った。
開式の辞で夏野理事は「世界には、日本の文化である日本食やアニメ、漫画、デザートの影響を強く受けている若者が大勢いて、皆が日本のゲームの話をしている。国内ではデザインコンテンツだけで６兆円と、自動車産業の次に産業を支える分野となっている。皆さんが選んだ道はコンテンツを作る領域だと思って学んで欲しいし、未来は明るいと信じて進んで進んでいって欲しい」とあいさつした。
バンタンの吉岡取締役は「これからの日本の産業や文化を通して日本全体を盛り上げていくために、バンタンは世界で一番社会に近いスクールでありたい。”バンタン”は、フランス語で20歳という意味のヴァンタンの造語で、二十歳、若者などイキイキした意味合いであり、創業者の若者の夢を応援していきたいという思いが込められている。今、皆さんは夢があるから、不安よりも期待の方が大きいと思います。これからも皆さんの好きなものに対するやる気やモチベーションを忘れずに、仲間や講師などとの繋がりを大事にしていって欲しい」と話した。
レコールバンタンの鎧塚俊彦学部長は「世の中に出ると、自分の武器を何も持っていない人が多いが、皆さんは自分達の時代なんだと好きなことにチャレンジして欲しい。ファッションでもお菓子の世界でもベースは同じで、基本が大事。好きなことを好きであり続けることが一つの大きな才能だと思います。だから自分の好きなことを追い続けて自分だけの成功の方程式を作って欲しい」と祝辞を贈った。
祝辞の後は「THE DEBUT 私がプロへ踏み出した瞬間」と題して、バンタンデザイン研究所、バンタンゲームアカデミー、レコールバンタン、ヴィーナスアカデミー、KADOKAWAドワンゴ情報工科学院、バンタンクリエイターアカデミー、KADOKAWAアニメ・声優アカデミー、KADOKAWAマンガアカデミーで学ぶ学生によるプレゼンテーションが行われた。
閉会後のサプライズステージでは、霜降り明星の粗品が登場し祝辞を述べた。
粗品は「皆さんが目指す業界は、パンチの効いた業界で、偽物が売れたり、理不尽なことがまかり通ったり、まがいものが過大評価される、悪い意味でグロテスク。好きなものにピュアであればあるほど心が後ずさりするような気持ちになって、皆さんも必ずしんどくなります。そしてほとんどの人が挫折を経験することになります」と冒頭で語り、「だけど、自分のこだわりを持って丁寧に突き詰めて欲しい。舐めた考えは捨ててください。僕はお笑いで天下を取ろうと思ってやってきて、僕は自分が成功してると思ってます。お笑いで救えない人を救いたいという思いで、音楽を始めて、まだまだCD売りたいなと、長くこの仕事を続けたいと必ずこの結論になると思います」と自らを振り返り、最後に「皆さんも好きなことに真摯に向き合った時に挫折を味わうと思う。私って何がしたいんだっけ？これ、音楽違くない？とか。何してんねん、俺って。そんな時こそ、俺は音楽が好きじゃないかと、自分の好きなものを思い出してください。目の前の理不尽を抜くくらいの熱量のある人が成功する。そんな人になってほしい」と新入生らに熱くメッセージを届けた。
バンタンの吉岡取締役は「これからの日本の産業や文化を通して日本全体を盛り上げていくために、バンタンは世界で一番社会に近いスクールでありたい。”バンタン”は、フランス語で20歳という意味のヴァンタンの造語で、二十歳、若者などイキイキした意味合いであり、創業者の若者の夢を応援していきたいという思いが込められている。今、皆さんは夢があるから、不安よりも期待の方が大きいと思います。これからも皆さんの好きなものに対するやる気やモチベーションを忘れずに、仲間や講師などとの繋がりを大事にしていって欲しい」と話した。
レコールバンタンの鎧塚俊彦学部長は「世の中に出ると、自分の武器を何も持っていない人が多いが、皆さんは自分達の時代なんだと好きなことにチャレンジして欲しい。ファッションでもお菓子の世界でもベースは同じで、基本が大事。好きなことを好きであり続けることが一つの大きな才能だと思います。だから自分の好きなことを追い続けて自分だけの成功の方程式を作って欲しい」と祝辞を贈った。
祝辞の後は「THE DEBUT 私がプロへ踏み出した瞬間」と題して、バンタンデザイン研究所、バンタンゲームアカデミー、レコールバンタン、ヴィーナスアカデミー、KADOKAWAドワンゴ情報工科学院、バンタンクリエイターアカデミー、KADOKAWAアニメ・声優アカデミー、KADOKAWAマンガアカデミーで学ぶ学生によるプレゼンテーションが行われた。
閉会後のサプライズステージでは、霜降り明星の粗品が登場し祝辞を述べた。
粗品は「皆さんが目指す業界は、パンチの効いた業界で、偽物が売れたり、理不尽なことがまかり通ったり、まがいものが過大評価される、悪い意味でグロテスク。好きなものにピュアであればあるほど心が後ずさりするような気持ちになって、皆さんも必ずしんどくなります。そしてほとんどの人が挫折を経験することになります」と冒頭で語り、「だけど、自分のこだわりを持って丁寧に突き詰めて欲しい。舐めた考えは捨ててください。僕はお笑いで天下を取ろうと思ってやってきて、僕は自分が成功してると思ってます。お笑いで救えない人を救いたいという思いで、音楽を始めて、まだまだCD売りたいなと、長くこの仕事を続けたいと必ずこの結論になると思います」と自らを振り返り、最後に「皆さんも好きなことに真摯に向き合った時に挫折を味わうと思う。私って何がしたいんだっけ？これ、音楽違くない？とか。何してんねん、俺って。そんな時こそ、俺は音楽が好きじゃないかと、自分の好きなものを思い出してください。目の前の理不尽を抜くくらいの熱量のある人が成功する。そんな人になってほしい」と新入生らに熱くメッセージを届けた。