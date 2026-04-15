Photo: シラクマ ROOMIE 2026年2月25日掲載の記事より転載昨年、数年ぶりに財布を新調しました。長く使っていたものに不具合が出てきたことと、持ち物全体をコンパクトにしたいと思ったことがきっかけ。一般的な二つ折り財布からカードサイズのミニマルなタイプに切り替えることにしたんです。ドイツ生まれのミニマルウォレット Photo: シラクマ