Google製チャットAIのGeminiで提供されている個人最適化機能の「Personal Intelligence」が日本でも利用可能になりました。今後1週間かけて順次展開される予定です。本日、Gemini のパーソナライズ機能 Personal Intelligence が日本でも順次展開を開始しました✨️ユーザーの許可に基づき、Gemini と Gmail 、Google フォト、Google 検索、YouTube の履歴と安全に連携が可能となり、一人ひとりに最適化されたサポート