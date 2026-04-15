Google製チャットAIのGeminiで提供されている個人最適化機能の「Personal Intelligence」が日本でも利用可能になりました。今後1週間かけて順次展開される予定です。





Personal Intelligenceは「Gmailでやり取りしたメール」「Googleフォトに保存した画像」「Google検索の検索履歴」「YouTubeの視聴履歴」といった情報をもとに、各ユーザーに沿った応答をする機能です。Personal Intelligenceは2026年1月からアメリカのユーザーを対象に提供されており、2026年4月14日から日本のユーザーも使えるようになりました。

Gmailなどの情報を参照することでGeminiは「ユーザーの好み」や「ユーザーが所持している物品」といった個人的な情報を回答に使用できるようになります。例えば「私が興味を持ちそうなアウトドアアクティビティを提案して」という個人的な質問にも応答できます。



どのアプリの情報を参照可能にするかはユーザーがカスタムすることができます。



Personal Intelligenceは2026年4月14日から1週間かけて日本のユーザーに提供されます。