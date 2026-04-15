SVリーグ・ヴォレアス北海道のホームゲームに登場フィギュアスケート・ペアの2012年世界選手権銅メダリスト・高橋成美さんが11、12日にバレーボールSVリーグ男子、ヴォレアス北海道のホームゲーム（北海道・旭川市総合体育館）にスペシャルゲストとして登場した。インスタグラムで様々な写真を公開すると、ファンから熱視線が注がれた。コート上で、背番号7の赤いユニホームを着た小柄な女性が跳んでいる。身長146センチの高橋